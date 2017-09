Supermarkteigenaar levert bliksemsnelle hulp: pallets goederen naar Sint-Maarten

NIJKERK - Wat veel hulporganisaties niet lukte, kreeg de Nijkerkse supermarkteigenaar en horecaondernemer Gerard van den Tweel wél voor elkaar: hij bracht als een van de eerste hulpgoederen naar Sint-Maarten. Twee weken na de verwoestende orkaan wordt de Nijkerker overspoeld met vragen en lovende reacties.

Van den Tweel heeft zeven supermarkten op de Nederlandse Antillen, waarvan twee op Curaçao. Na orkaan Irma werd hij benaderd door het Rode Kruis en de lokale overheid, of hij wilde helpen hulpgoederen naar het zwaar getroffen eiland sturen. 'Curaçao ligt nou eenmaal dichterbij Sint-Maarten dan Nederland', zegt Van den Tweel.

Ladingen goederen

'Ze hadden behoefte aan water, melk, voedsel, luiers etcetera. We zijn meteen aan de slag gegaan en de volgende dag stonden de eerste pallets klaar', vertelt de geboren en getogen Nijkerker. 'De nood was zo hoog dat ze vorige week zondag niet per schip maar per vrachtvliegtuig die kant op zijn gegaan.'

Foto: Van der Tweel Groep

Afgelopen maandag ging er weer een grote lading goederen naar Sint-Maarten. 'In deze container zit niet alleen voedsel, maar ook kleding en bijvoorbeeld tentzeilen. Daar is ook behoefte aan', legt Van den Tweel uit.

Inzamelingsactie

Het idee voor hulp kwam niet alleen vanuit de overheid en het Rode Kruis. De telefoon van Van den Tweel stond na orkaan Irma roodgloeiend. 'Mijn medewerkers in de Caribbean belden: ze wilden iets doen. Ze hadden geld ingezameld en vroegen mij dat te verdubbelen.' Daar voelde de ondernemer niets voor. Hij vertelde hen het geld zelfstandig aan het Rode Kruis te doneren.

'Als bedrijf vond ik dat we meer konden doen en bewoners van de eilanden wilden graag helpen. Zo kwam de inzamelingsactie op gang', gaat Van der Tweel verder. Mensen die boodschappen doen in zijn supermarkten kopen houdbare producten die naar Sint-Maarten worden verscheept.

Die actie zou twee dagen duren, maar er is zoveel belangstelling voor dat het inzamelen voorlopig doorgaat.

Vrijgevigheid valt op

Vrijdag overhandigde Van den Tweel tijdens de landelijke actiedag in Nederland 25.000 euro voor Sint-Maarten aan het Rode Kruis. In Nijkerk, maar ook in Den Haag, waar hij dinsdag was in verband met Prinsjesdag, vallen zijn acties op.

'Veel mensen komen naar mij toe met lovende woorden. Dat is natuurlijk mooi, maar het zou nog mooier zijn als meer bedrijven mijn voorbeeld volgen', besluit Van den Tweel.

Van der Tweel (rechts) met de cheque voor het Rode Kruis. Foto: Van der Tweel Groep