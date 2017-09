VIDEO: Voetballen, maar dan op wandeltempo

De oudste is 87 jaar. Maar de sport is toegankelijk voor iedereen die de 60 is gepasseerd. Walking Football blijkt een enorme aantrekkingskracht uit te oefenen op ouderen die nog gezellig wat willen bewegen. De spelregels zijn wel wat aangepast. Zo bestaat een team uit zes spelers, is het veld verkleind en is fysiek contact verboden. Ook mag de bal niet hoger komen dan heuphoogte en zijn de doelen verlaagd.

Ondanks de aangepaste spelregels golft het spel in een behoorlijk tempo heen en weer. De regel dat er niet gerend, maar alleen gewandeld mag worden wordt dan ook wel eens overtreden.

Benfica blijkt op het toernooi te sterk voor het team van Vitesse. Ze moeten een 5-1 nederlaag incasseren. Ook tegen het Noorse Valerenga is er een 1-0 verlies voor de Arnhemmers. Maar tegen het Belgische Gent blijft het 0-0. En tegen NAC overtreft Vitesse zichzelf: een klinkende 4-0 overwinning.