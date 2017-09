Monument voor afgebrand scoutinggebouw

DOETINCHEM - Op de plek waar een jaar geleden de boerderij van scoutingvereniging De Roothaangroep in Doetinchem afbrandde, is dinsdagavond een klein monument onthuld.

De plaquette is een initiatief van Rick Groters van de Roothaangroep. Het herdenkingspunt moet ervoor zorgen dat de herinneringen aan de oude boerderij niet verloren gaan.



Op 19 september 2016 werd het clubgebouw aan de Koekendaalseweg volledig in de as gelegd door een grote uitslaande brand. De scoutinggroep heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in een nieuw pand van de Julianaschool. Het nieuwe clubgebouw wordt naast de oude boerderij gebouwd.

Zie ook: