Wereldwielerbond beloont Gelderland met fietslabel

ARNHEM - De provincie Gelderland heeft dinsdagavond in de Noorse stad Bergen het regionale fietslabel ontvangen van de Union Cycliste Internationale, de wereldwielerbond. Ook is bekendgemaakt dat het WK paracycling in 2019 in Apeldoorn wordt gehouden.

Het Union Cycliste Internationale (UCI) Bike Region Label wordt uitgereikt aan regio's en steden die door het aanleggen van veilige en goede fietspaden en het organiseren van veel sportevenementen het fietsen in de regio stimuleren.

Gedeputeerde Jan Markink nam de prijs namens de provincie in ontvangst. 'Gelderland is een echte fietsprovincie. We investeren in mooie wielerevenementen, waaronder het WK baan in 2018. Ook voor de recreatieve fietser heeft Gelderland veel te bieden, we hebben goede veilige fietspaden en schitterende natuur. We zijn trots dat dit wordt beloond met het UCI Bike Region Label', laat hij weten.

De provincie is blij met de toewijzing van het WK paraclycling 2019. Paracycling is baanwielrennen voor mensen met een beperking. Het is de tweede keer dat het WK in Gelderland wordt gehouden.

Gelderland fietsprovincie

Het UCI Bike Region Label is niet de eerste fietsprijs die de provincie binnenhaalt. Eerder dit jaar kreeg Gelderland alle sterren in de landelijke kwaliteitsmonitor van Stichting Fietsplatform Nederland. Toeristen zijn ontzettend positief over het landschap en goede fietsnetwerk. Niet alleen toeristen van buiten de provincie maken veel gebruik van de toeristische fietspaden. In Gelderland zelf wonen ruim 100.000 wielersporters.

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Om dit te stimuleren wil de provincie fietsen nog makkelijker en veiliger maken. Inmiddels ligt langs 90% van de provinciale wegen in Gelderland vrij liggende fietspaden. Ook wordt er fors geïnvesteerd in snelfietsroutes.

Eerder deze maand werd de nieuwe snelfietsroute tussen Nijmegen en Beuningen geopend. Tot nu toe ligt er 40 kilometer aan snelfietsroutes in Gelderland. De provincie wil dat daar de komende jaren nog 100 kilometer bij komt. Onder andere tussen Arnhem en Dieren.

