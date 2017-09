Mogelijke doorrijder dodelijke aanrijding aangehouden

BRAAMT - De Duitse politie heeft woensdagochtend een automobilist aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk. Het is 'zeer waarschijnlijk' dat hij betrokken is bij de dodelijke aanrijding in Braamt bij Doetinchem, waarbij een man om het leven kwam.

Rond 03.20 uur kreeg de politie een melding dat er iemand lag op het fietspad langs de Hooglandseweg. Toen de politie ter plekke kwam, was de man al overleden. Op de weg lagen brokstukken van een auto.

In de ochtend werd in het Duitse Emmerich een bestuurder staande gehouden, omdat zijn auto forse schade had. De automobilist is een 32-jarige Pools sprekende man die woont in Kranenburg. Hij zit vast op een Duits politiebureau.

De Duitse politie heeft verklaard dat de automobilist die is aangehouden, geen alcohol of drugs in zijn bloed had. Toen de man werd aangehouden zei hij dat hij dacht dat hij een wild zwijn had aangereden. De politie twijfelt aan die verklaring.

Zie ook: Dode man gevonden op fietspad; mogelijke dader doorgereden