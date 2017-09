Ook kleine investeerders welkom in Nijmeegse muzikale broedplaats

NIJMEGEN - Bij de nieuwe muzikale broedplaats De Basis in Nijmegen, die gevestigd wordt in het oude pand van Doornroosje, zijn straks ook 'kleine investeerders' welkom. Dat zeggen de initiatiefnemers op social media nadat er dinsdag kritiek kwam op het instapbedrag van 25.000 euro voor deelname aan De Basis.

Dinsdag werd op social media de campagne gestart voor fondsenwerving van de muzikale broedplaats. De leden van de Nijmeegse band De Staat, die nu al in het oude Doornroosje-complex oefenen, roemen de sfeer van het markante gebouw. Zanger Torre Florim: 'Ik dacht: wow dit hebben we gewoon in Nijmegen.'

'Topsportklimaat'

Volgens drummer Tim van Delft van De Staat krijgt De Basis 'een topsportklimaat voor de muziek'. Er komen simpele repetitieruimtes, een professionele studio, café, gastenverblijf, kleine productiestudio's en ook kantoorruimte voor alle mensen die om de muziek heen werken.

Zanger Florim van De Staat vertelt dat het om allerlei genres gaat. 'Wat ons verbindt straks is niet per se één genre, niet per se één werkveld binnen de muziek. Maar wat ons allemaal juist verbindt is de ambitie.' En volgens de verschillende muzikanten in het promotiefilmpje ontbreekt het op dit moment in Nijmegen aan mogelijkheden om die ambitie na te jagen.

Eén van de leden van hiphopformatie Altijd Onderweg, die dit jaar de publieksprijs won bij De Roos van Nijmegen: 'Omdat er op dit moment nog een groot gat is in de talentenontwikkeling.' Drummer Van Delft van De Staat voegt daaraan toe: 'Ik denk dat veel talent nu strandt op dingen die voorkomen kunnen worden.'

Bijdrage aan cd's die nog niet gemaakt zijn

De initiatiefnemers zijn op zoek naar muziekliefhebbers die willen investeren. 'Op deze manier draag je echt je steentje bij, maar dan aan cd's die nog niet gemaakt zijn', aldus Staat-drummer Van Delft.

In een later stadium zullen daarbij ook investeerders kunnen instappen die minder dan 25.000 euro te besteden hebben, zo lieten betrokkenen dinsdag via social media weten.