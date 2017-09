Motorrijder scheurt met 106 km/u door 30 km-zone

Archieffoto: politie Westervoort

DUIVEN - Een motorrijder is dinsdagavond in Duiven zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 106 kilometer per uur (gecorrigeerde snelheid) reed in een 30 kilometerzone.

De politie zag de man met hoge snelheid ter hoogte van de McDonalds op de dijk rijden. De agenten volgden hem tot aan Loo, maar vonden het toen te gevaarlijk voor het andere verkeer om de achtervolging voort te zetten. Even later zagen zij de motorrijder op de Molenstraat in Duiven rijden. De rit ging naar de Heilweg en in die 30 km-zone reed hij ruim boven de 100 km/u. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De kantonrechter gaat uitspraak doen over de zaak. Volgens de politie is het gebruikelijk dat het hem een boete van boven de 2000 euro gaat opleveren. Bovendien hangt hem een rijontzegging van minimaal enkele maanden boven het hoofd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl