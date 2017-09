Vrachtwagen geschaard in centrum van Arnhem

Het ongeluk gebeurde even voorbij de Willemstunnel. De truck kwam in botsing met een personenauto en belandde daarna op zijn kant op de weg. De vrachtwagenchauffeur, een vrouw, raakte daarbij gewond. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer kan mondjesmaat langs de gekantelde vrachtwagen; er is een rijstrook open.

Beelden van de plek van het ongeval: