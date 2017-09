Dode man gevonden op fietspad; mogelijke dader in Duitsland aangehouden

BRAAMT - Op het fietspad langs de Hooglandseweg in Braamt bij Doetinchem is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode man gevonden.

Een voorbijganger zou het lichaam rond 03.20 uur hebben aangetroffen. Op de weg zijn brokstukken van een auto gevonden. Het is niet duidelijk of de slachtoffer op het fietspad liep of fietste.

In het Duitse Emmerich is enige tijd later een auto staande gehouden die forse schade heeft. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk. Onderzocht wordt of dat het ongeluk in Braamt is. De automobilist zit vast op een Duits politiebureau.

De Hooglandseweg is op de plek van het ongeval in beide richtingen afgesloten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.