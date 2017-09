Dode man gevonden op fietspad; mogelijke dader doorgereden

BRAAMT - Op het fietspad langs de Hooglandseweg in Braamt bij Doetinchem is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode man gevonden.

Een voorbijganger zou het lichaam rond 03.20 uur hebben aangetroffen. Op de weg zijn brokstukken van een auto gevonden. Het is niet duidelijk of het slachtoffer op het fietspad liep of fietste. De Hooglandseweg was op de plek van het ongeval lange tijd in beide richtingen afgesloten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.