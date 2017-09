Van Vleuten slaapt in wereldtiteltrui; 'Niet meer het meisje van de val'

Annemiek van Vleuten in haar trui (Foto: Twitter)

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen veroverde dinsdag de wereldtitel tijdrijden. Dat deed ze dertien maanden na de olympische wegwedstrijd in Rio de Janeiro. Daar verspeelde ze een zeker lijkende olympische titel door een keiharde val in een afdaling.

'Zo ontwaken en dan me realiseren wat er gisteren is gebeurd. Ik heb hier zo hard voor gewerkt en mijn droom is uitgekomen', twitterde de kersverse wereldkampioene woensdagmorgen.

'Niet meer het meisje van de val', kopt de Volkskrant dan ook. Het zit diep, schrijft de krant: als de Eurosport-interviewer vlak na de finish refereert aan de val schiet er een brok in de keel bij Van Vleuten. De tranen branden achter de ogen. met overslaande stem: 'Die val maakt het verhaal misschien nog wel mooier, ja. Maar dat ik wereldkampioen had kunnen worden, dat had ik nooit verwacht.'

'Kampioen van het pijn lijden'

'Kampioen van het pijn lijden', beschrijft NRC de grootste overwinning in haar carrière. Ze kan fysieke pijn verdragen als geen ander, zich 'uitwringen', zoals ze het zelf eerder noemde, stelt de krant. Van Vleuten kan nauwelijks geloven dat ze heeft gewonnen: 'De tranen kwamen. Van ongeloof, van blijdschap, van geluk, in een andere volgorde wellicht. Het was de ontlading na een leerzaam jaar, maar ook behaalde ze haar eerste grote titel. '

'Dalen maken hoogtepunten mooier'

'De diepe dalen maken hoogtepunten soms nóg mooier', zegt de Wageningse in het AD. Kort voor de start begon het hard te regenen. 'Ik moest voorzichtig zijn vanwege de regen en gladde wegen. Ik dacht: ‘shit’, ik voel me zo goed en dan moet ik toch op de rem. Misschien heb ik daar wat tijd verloren, maar uiteindelijk was het ruim genoeg.'

'Subliem'

De Gelderlander prijst de 'sublieme wijze' waarop Van Vleuten de 21,1 kilometer aflegde. 'Het parcours was spekglad. Daar heb ik ook echt wel wat tijd verloren. Dan maar een tandje extra in de rest van het parcours, waar het droger was. Mijn coach heeft daarbij fantastisch geholpen.'

Oorbellen brengen geluk

Van Vleuten droeg oorbellen die ze van haar overleden vader heeft gekregen. 'Je oorbellen hebben gelukt gebracht', zei haar moeder. 'Ze hebben zeker geholpen', zei de 34-jarige Van Vleuten tegen de NOS. 'Samen met mijn moeder heb ik even omhoog gekeken na de wedstrijd.'

Zie ook: