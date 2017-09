Burgemeester doet 'henneppand' half jaar op slot

Foto: gemeente Elburg

ELBURG - Een bedrijfspand aan de Noorderbreedte in Elburg is dinsdag op last van de burgemeester gesloten. Aanleiding is de vondst van een grote hennepkwekerij.

In een loods trof de politie eind augustus bijna 2400 wietplanten aan. Een 41-jarige inwoner van het Drentse Klazienaveen werd aangehouden als verdachte. Foto: politie Elburg Het bedrijfspand, dat momenteel leegstaat, blijft een halfjaar dicht. Zie ook: Hennepkwekerij ontdekt in loods Elburg