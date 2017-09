Geen extra maatregelen Buren tegen megastallen

Foto: Omroep Gelderland

MAURIK - De gemeenteraad van Buren is in meerderheid tegen extra eisen en maatregelen voor boeren bedrijven met megastallen. De raad vergaderde dinsdagavond naar aanleiding van de grote brand in juli bij de Knorhof in Erichem. Bij die brand kwamen 20.000 varkens om.

De Partij voor de Dieren diende samen met D66 en CDA een aantal moties in om het college te laten onderzoeken wat de gemeente meer kan doen om het dierenwelzijn en de brandveiligheid in dit soort stallen te vergroten. Nu zijn daar niet veel mogelijkheden voor, erkent fractievoorzitter De Jonge van de Partij voor de Dieren. Ook wilden CDA, D66 en Partij voor de Dieren weten of het mogelijk is herbouw van de Knorhof tegen te kunnen gaan. De rest van de raad ging hier niet in mee en wil vasthouden aan het provinciale en landelijke beleid op dit punt en dus geen extra maatregelen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl