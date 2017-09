Boze Henk de Jong: er waren spelers die durfden geen penalty te nemen

WERKENDAM - De Graafschap verloor na strafschoppen van Kozakken Boys. Henk de Jong gruwelde van het feit dat spelers geen penalty wilden nemen. 'Je moet brutaal zijn potverdomme.'

Dat De Graafschap nu al is uitgeschakeld, noemt De Jong niet alleen zonde. 'Het is gewoon een slechte zaak. De beker is een prachtig affiche. Dit is een hele vervelende avond. Ik denk dat zij één echte kans hebben gehad. In de 108e minuut geloof ik die Agil Etemadi pakt. En wij heel veel. Het is een repeterend verhaal. Dat moet echt anders.'

Brutaal zijn

De Jong was vooral boos over het feit dat een aantal spelers niet de verantwoordelijkheid pakte om een penalty te nemen. Van Nieuwpoort, Van Mieghem, Keurntjes, Serrarens en Klaasen deden dat wel. Nieuwpoort en Keurntjes misten. 'Dat vind ik jammer. Je moet brutaal zijn potverdomme. Ik schiet ze gewoon binnen. Of je wel of niet in de wedstrijd zit. Dat zie je ook terug in de kansen', reageert De Jong ineens fel.

'Ik kan alleen voor mezelf praten', zegt aanvoerder Sven Nieuwpoort die de eerste strafschop nam. 'Maar hij pakte hem. Dit komt heel hard aan. Je ziet altijd wel verrassingen, maar zelf wil je dat niet zijn. Dit mag gewoon niet gebeuren. Je maakt de kansen niet af, dat is het verhaal. Die penalties is gelijke kansen. Fifty-fifty.'