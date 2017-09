NEC'er Rayhi wil graag tegen Vitesse loten

EMMEN - Mo Rayhi was zeer content na de bekerzege van NEC in Emmen.

"Na vrijdag die late tegengoal was dit broodnodig. NEC moet kampioen worden en als je dan gelijk speelt tegen Emmen thuis, snap ik dat de supporters niet tevreden zijn. Nu bekeren we door, dat is top."

"De beker is een mooi toernooi om je in de kijker te spelen. We hebben nu de eerste stap al gezet. Je kunt amateurs treffen of ploegen uit de eredivisie. Het zou wel leuk zijn om Vitesse tegen te komen. Ik heb wel ervaring met de beker winnen. Met de A1 van PSV wonnen we de finale tegen Feyenoord, met Joey Sleegers."

Rayhi was lange tijd uit beeld door een schorsing. "Het was een moeilijke periode. Die degradatie zat er echt diep in. Dan die voorbereiding van zes weken en dan komen er nog vier weken bij dat je niet mag spelen. Ik ben blij dat ik weer speel en ik wil er met NEC een mooi seizoen van maken."