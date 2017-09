Te koop: de mooiste plek van Wijchen

WIJCHEN - Het gebouw dat er nu staat is volgens velen spuuglelijk, maar staat wel op de mooiste plek van Wijchen. Het oude gemeentehuis, pal tegenover het Kasteel Wijchen. Dat uitzicht staat nu te koop.

Wethouder Geert Gerrits van ruimtelijke ordening vindt dat je niet zomaar wat kunt laten bouwen op zo'n belangrijke plek, midden in het hart van Wijchen. 'De keuze die we nu met elkaar gaan maken is beeldbepalend voor het centrum voor de komende 40 jaar. Je moet dan extra kritisch zijn, het gaat dan niet alleen om opbrengsten op korte termijn.'

Geen tijdelijke vlakte meer

De gemeenteraad en de inwoners hebben volgens hem nadrukkelijk verzocht om op van de mooiste plek van Wijchen iets moois te maken. Het college stelt dat daarom een bordje 'te koop' plaatsen bij het oude kantoor niet volstaat. Europese aanbesteding moet, zo vinden ze. Op die manier krijgt het centrum volgens het college de kwaliteit die het verdient.

Het college meldt verder dat de inrichting van wat ze een 'pauzelandschap' noemen niet meer nodig. Op de locatie van het oude kantoorpand zou na de sloop een tijdelijke parkeerplaats ingericht worden. Maar dat is niet meer nodig, denkt het college. Sloop en nieuwbouw kunnen dankzij de aantrekkende economie naar verwachting vlak na elkaar plaatsvinden.

150 meter verhuisd

Door sloop en nieuwbouw te combineren zou dat financieel ook gunstiger uit kunnen pakken en wordt de overlast van bouwactiviteiten in het centrum beperkt. Wethouder Gerrits en alle anderen die ooit in het gemeentekantoor werkten zijn inmiddels 150 meter verhuisd. Het nieuwe gemeentehuis zit inmiddels in het deze maand officieel geopende en flink verbouwde oude kantoor van de Rabobank.

De wethouder verwacht dat het wel goed gaat komen met zijn oude werkplek: 'Niemand wil dat het huidige kantoor lang leegstaat.' Hij wil dan ook snel tot een goede invulling komen van die lap grond met dat fenomenale uitzicht op het kasteel aan de overkant van de Kasteellaan. 'Op het moment dat er een handtekening gezet kan worden, moet de sloop van start kunnen gaan.'

