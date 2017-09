Net geen bekerstunt voor Sparta Nijkerk, De Treffers gaat door

NIJKERK - Sparta Nijkerk mocht lange tijd dromen van een bekerstunt, maar uiteindelijk werd met 1-0 verloren tegen FC Eindhoven.

In Nijkerk hield de thuisclub de profs van Eindhoven in de eerste helft op 0-0. Makizodila had een grote kans namens de thuisclub. Na rust was Eindhoven dichtbij de 1-0 via Kabangu en Kada. Een kwartier voor tijd zorgde ex-Vitessenaar Mart Lieder voor de 0-1. Frank Heus miste een grote kans op de gelijkmaker.

De Treffers kwamen tegen SC Genemuiden uit op achterstand via Kavaz. Vijf minuten voor rust zorgde Cedric Badjeck voor de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd maakte Nick de Bondt op aangeven van Eef van Riel de 1-2. Tien minuten voor tijd besliste Badjeck het duel met zijn tweede van de avond.