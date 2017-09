'Dag meneer, hoe hard reden wij?'; kinderen spreken bestuurders aan op rijgedrag

NIJKERK - Verkeersdeelnemers die door kinderen worden aangesproken op hun rijgedrag, dat gebeurt deze donderdag in Nijkerk. Leerlingen van groep 8 van de Daltonschool Corlaer zijn samen met leerkrachten en BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) de hele dag in de weer met verkeersveiligheid.

Project Edward is een Europees project en heeft als doel: een dag geen verkeersdoden. In het kader daarvan trekken de leerlingen van de Nijkerkse school eropuit, om automobilisten zelf aan te spreken op hun rijgedrag. Dat zou meer impact hebben dan wanneer bijvoorbeeld een agent, of een ouder dat doet.

Verslaggeefster Ellen Kamphorst in gesprek met de scholieren:

Verkeersveiligheid

Daarnaast gaan de kinderen ook op pad met spandoeken en paraplu's met daarop de maximum snelheid afgebeeld: 30 kilometer per uur. Dit gebeurt allemaal om het festijn op te leuken, Op plekken rond de school waar de verkeersveiligheid te wensen over laat, zullen de kinderen poolshoogte nemen.

Wie vandaag dus geen vermanend (kinder)vingertje wil zien zwaaien, kan maar beter op zijn snelheid letten.