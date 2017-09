Zijn Kamerleden onder de indruk van woede en angst om vliegtuigoverlast?

Foto: Pixabay

DEN HAAG - Naar deze vergadering wordt al maanden uitgekeken door de vele actievoerders in onze provincie. Vandaag vergadert de commissie Infrastructuur en Milieu met de staatssecretaris over Lelystad Airport. De actievoerders hebben de afgelopen tijd geprobeerd om hun boosheid over en angst voor veel overlast van vliegtuigen bij Tweede Kamerleden over te brengen. Grote vraag is nu hoe lastig Kamerleden het verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma gaan maken.

In april 2019 gaat Airport Lelystad open voor vakantievluchten, zodat er op Schiphol meer ruimte komt voor intercontinentale vluchten. Volgens de staatssecretaris is zo'n extra vliegveld goed voor de Nederlandse economie. Een groot deel van de aanvliegroutes komt over Gelderland. De provincie Gelderland, gemeenten en actievoerders maken zich zorgen over overlast en willen de de vastgestelde vliegroutes van tafel gaan. 1800 meter hoogte Samen met bewoners uit Friesland, Overijssel, Drenthe en Overijssel vrezen vooral Gelderlanders uit het noorden van onze provincie geluidsoverlast als de vliegtuigen lager dan 1800 meter gaan vliegen. Ze gaan zo laag vliegen, omdat de vliegtuigen onder de aanvliegroutes van Schiphol doorgaan. Tienduizenden mensen zetten hun handtekening tegen de plannen en eisen dat ze worden herzien. De protesthandtekeningen zijn vorige week ingeleverd bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dijksma zei kort daarop dat de Veluwe in de nieuwste plannen wordt ontzien. Zie ook: Ruim 80.000 keer 'nee' tegen lage vliegroutes Houden Kamerleden zich in? Grote vraag is: wat gaan de politieke partijen doen met de kritiek van bewoners op met name de te verwachten geluidsoverlast? Oppositiepartijen GroenLinks en PVV zijn al van meet af aan kritisch op de geplande aanvliegroutes. Maar met een demissionair kabinet en de formatie die bijna is afgerond is het de vraag hoe stevig politieke partijen zullen zijn met hun kritiek. Zie ook: Negatief rapport over Lelystad Airport na jaren openbaar gemaakt

