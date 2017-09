Protestactie tegen locatie railterminal: 'Red Reeth'

ELST - Inwoners van de buurtschap Reeth protesteren vanavond bij het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst. Ze vrezen dat de geplande Railterminal Gelderland straks door hun achtertuin gaat lopen.

'Wij voorzien dat de ruimte tussen de Betuweroute en Elst straks wordt volgebouwd met bedrijven aan die Railterminal, zoals ook is gebeurd in Venlo', schrijft buurtvereniging Leefbaar Reeth op haar Facebookpagina. Die wil de ontsluiting op een in haar ogen logische plek: tussen snelweg en Betuweroute.

'Dat geeft minder drukte en betere doorstroming op de Rijksweg Zuid én geeft een betere veiligheid voor fietsers naar Nijmegen. Bovendien minder kans op industrie tussen Betuweroute en Elst', leggen de actievoerders uit. Gewapend met spandoeken met daarop 'We love Reeth' en 'Red Reeth' hebben ze zich vanavond verzameld voor het gemeentehuis.

De nieuwe railterminal dient als overslagplaats voor containers. Die containers kunnen dan van en naar de haven van Rotterdam en verder Europa in worden vervoerd.

