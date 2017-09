Tussenstand Kozakken Boys - De Graafschap (beker)

WERKENDAM - De Graafschap heeft afgetrapt in Werkendam voor het bekerduel met tweede divisie club Kozakken Boys. Tussenstand 0-0

Trainer Henk de Jong kiest voor Agil Etemadi in het doel in plaats van de vaste keeper Filip Bedarek. De Jong kondigde dat vrijdag al aan toen De Graafschap met 4-1 won van Jong FC Utrecht.

Achterin staan vanavond in balbezit verdedigers. Driver is als linksback één van hen. Tutuarima speelt als een hangende linksbuiten. Op rechts geldt hetzelfde voor Abena (back) en Van Overbeek. Tutuarima maakte tegen Utrecht na rust een goede indruk in deze rol op zijn geliefde linkerkant. Voorin is Ars de centrumspits, geflankeerd door Van den Hurk en Van Mieghem. Receveur en Diemers zijn de controlerende middenvelders.

De Graafschap staat in de competitie op de zesde plaats. Kozakken Boys, al jaren een gerenommeerde amateurclub, speelt in de tweede divisie. Daar staan de Brabanders op een elfde plaats in de middenmoot.

Opstelling De Graafschap: Etemadi, Van Overbeek, Abena, S.Nieuwpoort, Tutuarima; Receveur, Diemers, Driver; Van den Hurk, Ars en Van Mieghem