Spanning in bekerduel De Graafschap; verlenging lonkt

WERKENDAM - De Graafschap speelt tot nu toe een hele matige bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys. Tussenstand 1-1

In het eerste kwart is weinig gebeurd. De Graafschap heeft veel meer balbezit, maar doet er nog te weinig mee. Kozakken Boys gokt op de counter en zakt diep in op het eigen kunstgras. Na ruim een half uur trekt Van Overbeek aan de noodrem na een rush van Monteiro en en krijgt Kozakken Boys een vrije trap. Mahmut Sönmez schiet raak. Keeper Etemadi van De Graafschap ziet er niet best uit. Daarna volgt helemaal een slechte fase van De Graafschap waarin het tempo veel te laag ligt, met talrijke slordigheden aan de bal. De Achterhoekers creëren niets.

Na rust brengt De Jong El Jebli voor Van Overbeek. In de eerste tien minuten heeft dat nog niet tot veel verbetering geleid. Receveur scoort in buitenspelpositie. Het enige positieve tot nu toe aan De Graafschap zijn de fans die al een uur zingen met een groepje van 30 man. In de omschakeling is er een kans voor El Azzouti namens Kozakken Boys maar Etemadi brengt vrij makkelijk redding. Halverwege de matige tweede helft zijn er ineens twee kansen. Eerst scoort Van den Hurk bijna na een combinatie met Ars en direct daarop maakt de centrumspits uit Didam toch de 1-1.

Een kwartier voor tijd loopt De Graafschap toch weer achteruit en krijgen de Achterhoekers de vierde gele kaart. Na Van Overbeek, Driver en Van Mieghem is het nu Abena met een lompe overtreding. Met de komst van Serrarems zet De Graafschap de progressie voort. El Jebli krijgt een kans en ook Serrarens faalt van dichtbij om de 1-2 te maken. In blessuretijd (6min) krijgt Van den Hurk nog een enorme kans om het duel voor de verlenging te beslissen, maar dat gebeurt niet.

Trainer Henk de Jong kiest voor Agil Etemadi in het doel in plaats van de vaste keeper Filip Bedarek. De Jong kondigde dat vrijdag al aan toen De Graafschap met 4-1 won van Jong FC Utrecht.

Achterin staan vanavond in balbezit verdedigers. Driver is als linksback één van hen. Tutuarima speelt als een hangende linksbuiten. Op rechts geldt hetzelfde voor Abena (back) en Van Overbeek. Tutuarima maakte tegen Utrecht na rust een goede indruk in deze rol op zijn geliefde linkerkant. Voorin is Ars de centrumspits, geflankeerd door Van den Hurk en Van Mieghem. Receveur en Diemers zijn de controlerende middenvelders.

De Graafschap staat in de competitie op de zesde plaats. Kozakken Boys, al jaren een gerenommeerde amateurclub, speelt in de tweede divisie. Daar staan de Brabanders op een elfde plaats in de middenmoot.

Opstelling De Graafschap: Etemadi, Abena, S.Nieuwpoort, Driver; Van Overbeek, Diemers, Receveur, Van Overbeek; Van den Hurk, Ars en Van Mieghem