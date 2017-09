Tussenstand bekerwedstrijd Emmen-NEC

EMMEN - Tussenstand: 0-0

Joris Delle stond onder de lat in plaats van Joshua Smits. En ook Ferdi Kadioglu verscheen aan de aftrap. Het talent start op de plek van Jari Schuurman, die vrijdag nog scoorde tegen Emmen, toen het 1-1 werd. Bij het uitvak hing een spandoek gericht tegen trainer Adrie Bogers.

NEC had het zeker niet eenvoudig in de beginfase, al was Ted van de Pavert wel dicht bij de openingstreffer.

Opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.