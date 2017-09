NEC maakt via Braken gelijk in bekerwedstrijd tegen Emmen

EMMEN - Tussenstand: 1-1

Joris Delle stond onder de lat in plaats van Joshua Smits. En ook Ferdi Kadioglu verscheen aan de aftrap. Het talent start op de plek van Jari Schuurman, die vrijdag nog scoorde tegen Emmen, toen het 1-1 werd. Bij het uitvak hing een spandoek gericht tegen trainer Adrie Bogers.

NEC had het zeker niet eenvoudig in de beginfase, al was Ted van de Pavert wel dicht bij de openingstreffer. Na twintig minuten kwam Kadioglu goed door, maar hij schoot voorlangs. En Telgenkamp moest gestrekt naar de hoek voor een pegel van Mo Rayhi. En ook Michael Heinloth had een aardige uithaal. Maar na een half uur opende Emmen de score. Na een fraaie steekbal rondde Bannink knap af: 1-0.

Kort daarop zorgde Sven Braken op beheerste wijze voor de gelijkmaker. Ondertussen verdwenen de spandoeken tegen Bogers, volgens supporters moesten die worden weggehaald.

Opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.