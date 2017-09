Oorbellen brachten wereldkampioen Van Vleuten geluk

Foto: ANP

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten kan amper geloven dat ze wereldkampioen tijdrijden is geworden in het Noorse Bergen. 'Ik had dit nooit gedacht. Het is ongelofelijk', vertelt ze aan de NOS.

Uiteraard moest ze ook terugdenken aan haar olympische race in Rio. Daar liep ze goud mis toen ze zwaar ten val kwam. 'Je hebt ups en downs in topsport. De downs maken de ups misschien nog mooier', legt ze uit. 'Ik was liever niet gevallen in Rio, maar dit maakt mijn verhaal wel specialer.' Dierbare oorbellen Meteen na haar winnende tijdrit ging ze naar haar moeder, die ze emotioneel omhelsde. 'Je oorbellen hebben geluk gebracht', zei haar moeder. De oorbellen kreeg Van Vleuten van haar overleden vader. 'Ik droeg ze ook in Rio', zegt ze. 'Ze hebben zeker geholpen. Samen met mijn moeder heb ik even omhoog gekeken na de wedstrijd.' Zie ook: Wielrenster Annemiek van Vleuten wereldkampioen tijdrijden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl