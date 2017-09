Nog altijd een mysterie wie neergeschoten man bij ziekenhuis afzette

Foto: Pexels

HARDERWIJK - De politie heeft nog altijd geen idee wat er is gebeurd met de zwaargewonde man die begin augustus werd afgezet bij Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. De 37-jarige Utrechtenaar had meerdere schotwonden. Zelf wil hij niks zeggen over wie hem afzette en neerschoot.

Op camerabeelden is de Mercedes te zien waarin de man zat. Ook zijn er andere mensen te zien die in de buurt van de auto staan. De politie wil graag met hen in contact komen, omdat ze iets gezien zouden kunnen hebben. De camerabeelden worden deze dinsdag getoond in Opsporing Verzocht en een dag later in Bureau GLD, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Zie ook: Man meldt zich in ziekenhuis met meerdere schotwonden

Politie krijgt één tip over man met meerdere schotwonden