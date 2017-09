Ridders van Gelre ontdekken graf naamgever van de provincie Gelderland

ARNHEM - De Ridders van Gelre hebben het graf ontdekt van de naamgever van de provincie Gelderland. Het gaat om graaf Gerard de Lange die rond 1133 stierf en begraven ligt in de parochiekerk van het Duitse stadje Wassenberg.

Gerard de Lange was de eerste man die zich graaf van Gelre noemde. De eerste vermelding staat in een oorkonde uit 1096. Gerard noemde zich Van Gelre, omdat hij behalve een kasteel in Wassenberg ook een burcht bezat bij de huidige stad Geldern. Die ligt tegenwoordig ook in Duitsland.

Vanuit Wassenberg en Geldern bereidden de Gelderse graven hun gebieden uit langs de Maas, de Waal, de Rijn en de IJssel en legden zij de kiem voor de latere provincie Gelderland.

Historisch belang

Hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit Dolly Verhoeven benadrukt het historische belang van graaf Gerard. 'Hij was de eerste man waarvan we zeker weten dat hij zich Van Gelre noemde. Zijn nakomelingen namen die naam over. Na verloop van tijd werden alle gebieden die de graven van Gelre bestuurden ook Gelre genoemd. Daar kwam de latere provincie Gelderland uit voort.'

Bekijk de eerste aflevering

De eerste aflevering van dit nieuwe seizoen is al te zien op de Facebookpagina van Ridders van Gelre: