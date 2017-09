Gelredag 21 oktober - De Tuut Appeltern

ARNHEM - Deze week brengen de Ridders van Gelre u naar Appeltern. In 1321 is daar in opdracht van de graaf van Gelre een wetering gegraven, om ervoor te zorgen dat de bewoners van het Land van Maas en Waal droge voeten houden. En op die 700 jaar oude wetering kunt u zaterdag 21 oktober een gratis boottocht maken. Mis deze unieke kans niet!

Maar u kunt niet alleen van een boottocht op de wetering genieten. Stoomgemaal De Tuut opent tussen 10 en 12 uur de deuren, u kunt dit unieke stoomgemaal gratis bezoeken.

De Tuut

Het is een prachtig monument dat zorgt dat de inwoners van dit gebied al decennialang droge voeten houden. De machines draaien op volle toeren. De Tuut is het enige gemaal op stoom dat over is in het rivierengebied.

In dit deel van het Land van Maas en Waal hoopt zich al eeuwenlang overtollig regenwater op. In 1321 besluit graaf Reinald II daar iets aan te doen. Hij geeft opdracht om een afwateringskanaal naar de Maas te laten graven. Het resultaat is deze wetering, die inmiddels al bijna 700 jaar dienst doet.

Reinald II, later wordt hij de eerste hertog van Gelre, is een echte pionier als het gaat om de strijd tegen het water.

Bezoekadres: Stoomgemaal de Tuut, De Tuut 1, Appeltern