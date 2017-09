Gelredag 14 oktober - St Petersgasthuis + Historische Kelders + Erfgoedcentrum Rozet, Arnhem

ARNHEM - De Ridders van Gelre laten u zaterdag 14 oktober bijzondere middeleeuwse plekken in Arnhem zien. Van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in de middeleeuwse kelders en het Sint Petersgasthuis, een middeleeuws ziekenhuis dat normaal niet voor publiek toegankelijk is.

In het Erfgoedcentrum in Rozet laten enthousiaste rondleiders u de hoogtepunten van de collectie zien. De toegang tot dit historische moois is gratis.

Rozet is het startpunt van deze historische ontdekkingstocht: Kortestraat 6, Arnhem. Daar begint elke 10 minuten een rondleiding. Alleen het Erfgoedcentrum is toegankelijk voor rolstoelen, het Sint Petersgasthuis en de Historische Kelders helaas niet.

Gesticht door graaf Otto II

Arnhem is gesticht door graaf Otto II van Gelre. In de middeleeuwen is het een belangrijke stad, in de 14e eeuw beleeft het een bloeiperiode. Dan worden er vlakbij de haven veel grote koopmanshuizen gebouwd, met grote opslagkelders. Als je nu door het centrum van Arnhem loopt lijkt er weinig over van die middeleeuwse pracht. Maar op 14 oktober laten de Ridders van Gelre u kennismaken met de historische pareltjes in Arnhem.

Bezoek de middeleeuwse kelders

De meeste huizen zijn weliswaar verbouwd, maar de middeleeuwse kelders niet. Onder leiding van een gids kunt u 13 van deze middeleeuwse kelders bezoeken.

Wijnopslag voor Karel van Gelre

De grootste kelder bevindt zich onder een andere bijzondere plek: het Sint Petersgasthuis, een middeleeuws ziekenhuis. Oorspronkelijk is het gebouwd als woonhuis, in 1407 wordt het in gebruik genomen als ‘hospitael ende een geestelijck huys voor die ermen ende die siecken’, een gasthuis dus. Later krijgt het ook andere functies, zo doet het in de 16e eeuw dienst als wijnopslag voor hertog Karel van Gelre. Een groot deel van de 20ste eeuw zitten er winkels in het pand. Begin deze eeuw is het gebouw gerestaureerd en is de oude luister weer te bewonderen.

De Gelredag is van 10.00-12.00 uur in het Sint Pietersgasthuis, Arnhem

Bezoekadres: Kortestraat 6, Arnhem