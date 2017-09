Wielrenster Annemiek van Vleuten wereldkampioen tijdrijden

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is in het Noorse Bergen wereldkampioen tijdrijden geworden. De wielrenster uit Wageningen reed al haar concurrenten eruit met een perfecte rit.

Anna van der Breggen eindigde op de tweede plaats. Van Vleuten was 12 seconden sneller. De Australische Katrin Garfoot pakte het brons.

Van Vleuten werd vooraf al beschouwd als topfavoriete omdat ze zowel een goede tijdrijder als een sterke klimmer is. Het parcours in de omgeving van Bergen was ruim 21 kilometer lang.

Tegenover de NOS noemde Van Vleuten het een 'rottig parcours' vanwege het vele klimwerk. Maar dat de Wageningse dat uitstekend kan, liet ze vandaag zien.

Goede vorm

De 34-jarige Wageningse won twee weken geleden al beide tijdritten in de Boels Ladies Tour en eerder dit seizoen was Van Vleuten ook de beste in de tijdrit in de Giro Rosa.

Van Vleuten rijdt later deze week ook de wegwedstrijd.