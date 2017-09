A50 weer vrij na ongeluk met meerdere voertuigen

Foto: VID

APELDOORN - Op de A50 richting Zwolle is vanmiddag een groot ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Bij Apeldoorn-Noord was de weg helemaal afgesloten. Hoewel die inmiddels is vrijgegeven, staat er nog een lange file.

Er was een omleiding ingesteld bij knooppunt Beekbergen. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om te rijden via Amersfoort. Hoe het ongeval kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl