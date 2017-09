Vrachtwagen lekt ruim 200 liter olie op A12

EDE - Een vrachtwagen heeft op de A12 bij knooppunt Maanderbroek ruim 200 liter hydrauliek olie gelekt. De afrit naar de A30 richting Barneveld is hierdoor gedeeltelijk afgesloten.

Het ging mis toen de vrachtwagenchauffeur de bocht naar de A30 nam. Een aggregaat achterin de truck begon te schuiven en kantelde vervolgens. Hierdoor liep ruim 200 liter olie uit de generator.

Verslaggever Wim Hageman over het ongeval:

Spekglad

De afrit naar de A30 is momenteel spekglad. Rijkswaterstaat probeert het plakkerige goedje met een zoabreiniger schoon te maken, maar dat is nog een hele klus. De weg is over een afstand van zo'n 500 meter besmeurd.

Naar verwachting kan de A12 pas rond 20.00 uur worden vrijgegeven.