Scooterrijder komt onder busje en wordt meegesleurd

ARNHEM - Bij een aanrijding in Arnhem is dinsdagmiddag een scooterrijder onder een busje terechtgekomen. De brandweer moest het slachtoffer eronder vandaan halen.

Het ongeval gebeurde op de Van Maerlantstraat. De scooterrijder werd na de aanrijding zeker 10 meter meegesleurd.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk.