Vijf redenen waarom de herfst wèl leuk is

Foto: Pixabay

ARNHEM - De astronomische herfst is officieel begonnen, maar waar denk jij aan bij de herfst? Aan de regen, dat het eerder donker wordt of misschien de blaadjes op het spoor waardoor je te laat komt op je werk? Eerlijk is eerlijk, dit klinkt niet heel leuk. Toch zijn er genoeg redenen waarom de herfst wèl leuk is.

1. De kleuren in de natuur

Leuk al dat groen in de zomer, maar het lijkt allemaal zo op elkaar. De natuur is in de herfst misschien wel op zijn mooist. De blaadjes kleuren geel, oranje en rood en de paddenstoelen schieten uit de grond. Neem de tijd om een eind te gaan wandelen of om samen kastanjes te zoeken. Lekker en ook nog eens gezond. 2. Nachtrust

Geen zweterige nachten meer! Tijdens de herfst kan je weer lekker onder de wol, maar hoef je je ook nog niet aan te kleden als een eskimo om lekker te kunnen slapen. De nachttemperatuur is perfect om in te slapen. Foto: Pexels 3. Krachtvoer

Zet de pannen maar weer op het vuur! Het is weer de tijd voor de stamppotten, stoofpeertjes met kaneel of wat dacht je van een stevige pompoensoep? Oma's recepten komen dit seizoen weer tot leven. 4. Chocomelk

Ja natuurlijk kan je chocolademelk ook koud drinken in de zomer, maar niks is lekkerder dan een warme mok met chocolademelk en slagroom. En wat dacht je van een handje pepernoten er bij? Die liggen immers ook al in de winkel. Foto: Pixabay 5. Knus

Installeer jezelf op de bank, met een kleedje, die kop warme chocomelk en gewoon lekker een film of serie kijken. In de zomer wil je geen zonnestraaltje missen, maar tijdens de herfst kan je die serie zonder schuldgevoel weer oppakken. En misschien kan de openhaard ook al voor de eerste keer aan? Fotowedstrijd Herfst is ook een perfect seizoen om mooie foto's te maken. Maak jij graag foto's? Doe mee met onze fotowedstrijd. De winnende foto komt de hele maand oktober op onze Facebookpagina te staan als header. Mail je foto naar: omroep@gld.nl Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl