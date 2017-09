Doe hier de 360 graden tour door het vernieuwde provinciehuis

ARNHEM - Het compleet vernieuwde provinciehuis in Arnhem wordt vanmiddag geopend door koning Willem-Alexander. Hij krijgt een exclusieve tour langs eeuwenoude plekjes en splinternieuwe zogenoemde werklandschappen. Wandel net als de koning door het Huis der Provincie via onze 360 graden tour.

Voor deze tour is geen speciale bril of andere apparatuur nodig. Start de tour en wandel door de gangen en zalen van het provinciehuis op de Markt in Arnhem. Dat kan op je mobiel, laptop, tablet of desktop.

Klik op de i en vindt extra informatie over bijzondere plekken in het provinciehuis. Vergeet niet een bezoek te brengen aan de minstens zeven eeuwen oude Sabelspoort, die ooit in gebruik was als gekkentoren, kruithuis, tolkamer en gevangeniskelder.

Ook een bezoek aan de overdekte Binnenhof is de moeite waard. Rondom deze derde verdieping is een tafel gekomen, waaraan gewerkt kan worden. De provincie denkt dat het wel eens de langste tafel van Nederland kan zijn.

Bekijk hier de virtuele tour op het volledige scherm

Zie ook: Koning Willem-Alexander opent provinciehuis

Niets missen van de opening van het provinciehuis door koning Willem-Alexander? Volg het live op TV Gelderland, op de website en via de app en via Facebook live.