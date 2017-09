'Nieuwe vliegroutes desastreus voor Wezep en slecht voor Noord Veluwe'

WEZEP - Desastreus voor Wezep en juist slechter voor gemeenten op de Noord Veluwe. Zo noemt de burgemeester van Oldebroek de nieuwste aanvliegroute naar Lelystad Airport.

Lelystad Airport breidt in 2019 uit en daarvoor zijn nieuwe vliegroutes nodig. Eerst zou over een groot deel van de route gevlogen worden op een minimale hoogte van 1800 meter. Maar staatssecretaris Sharon Dijksma kwam vorige week met het voorstel om eerder op de route door te stijgen naar 2700 meter in een poging om de Veluwe te ontlasten. 'Voor Wezep is dat desastreus', zegt burgemeester Hoogendoorn.

Verslechtering voor Hattem, Heerde en Oldebroek

Van Elburg tot Wezep blijven de vliegtuigen op een minimale hoogte van 1800 meter vliegen. Vanaf Wezep mogen de vliegtuigen hoger vliegen naar minimaal 2700 meter. Volgens de burgemeester van Oldebroek is die aanpassing een verslechtering voor het dorp Wezep. 'Bij Wezep wordt een verhoging ingezet. Juist die beweging naar boven geeft ontzettend veel meer geluidsoverlast', legt hij uit.

'Daar komt bij dat Wezep ingeklemd zit tussen twee snelwegen en tegen een spoorlijn en een militair schietterrein aanligt met alle geluidsoverlast en fijnstof die daarbij komt. Dus er is een stapeling van overlast en eigenlijk is dat niet acceptabel', aldus Hoogendoorn. Volgens hem is de nieuwe situatie juist nadelig voor Wezep, Heerde en Hattem.

Afgelopen week stuurde Oldebroek een brief samen met 16 andere Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie naar de staatssecretaris. 'We staan achter de brief die we hebben gestuurd. We willen hogere vliegroutes, voordat de vliegtuigen het oude land bereiken.'

Woensdag praat de Tweede Kamer over de vliegroutes van Lelystad Airport.