Koning Willem-Alexander opent provinciehuis

Niet alleen het Huis der Provincie is verbouwd. Ook is ernaast een gloednieuw gebouw bijgekomen. Daarvoor is het oude Prinsenhof B gesloopt. Twee andere gebouwen hebben een nieuwe eigenaar gekregen.

De kosten komen uit op zo'n 40 miljoen euro. De vondst van asbest in de fundamenten was een tegenvaller, waardoor het gebouw later klaar was en duurder is geworden.

Koningin Juliana

Het Huis der Provincie is een rijksmonument. Het werd gebouwd in 1954 en staat symbool voor de wederopbouw. Het werd geopend door koningin Juliana, de grootmoeder van koning Willem-Alexander.

Het provinciehuis was een van de eerste gebouwen die verrees in het gebied rond de John Frostbrug. Dat gebied is tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest. Op oude beelden is bijvoorbeeld te zien dat in 1954 de Eusebiuskerk nog geen toren had. En ook het gerechtsgebouw stond er nog niet.

Optredens

De opening vandaag is onderdeel van een programma, met onder meer optredens van het Gelders Orkest, Amira en Introdans. Ook Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Gelderland, geeft een lezing over de Gelderse identiteit.

Bij de opening zijn ook de Gelderse Statenleden aanwezig, net als de Gelderse burgemeesters. Deze zullen ieder uit hun gemeente een inwoner meenemen die een bijzondere betekenis heeft gehad voor de eigen gemeente.

Warm en gehorig

Een van de grote veranderingen in het oude gebouw is de binnenhof. Die is overkapt met een duurzaam dak van kunststof luchtkussens. Rondom de binnenhof is op de derde verdieping een tafel gekomen. Die wordt nu al 'het langste bureau van Nederland' genoemd.

De grootste tafel van Nederland?

Hoewel er veel enthousiaste reacties zijn, is er ook wat kritiek: vlak onder het dak wordt het namelijk erg warm als de zon schijnt. En als het regent zijn gesprekken niet meer te verstaan, zeggen werknemers. Daarnaast zijn er aanzienlijk minder parkeerplekken.

Zie ook: Doe hier de 360 graden tour door het vernieuwde provinciehuis

Niets missen van de opening van het provinciehuis door koning Willem-Alexander? Volg het live op TV Gelderland, op de website en via de app en via Facebook live.