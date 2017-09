Stembiljettenpuinhoop Nijmegen: opeenstapeling van fouten

NIJMEGEN - Te weinig stembiljetten en geen doeltreffende maatregelen om daar wat aan te doen. Die dingen zorgden voor chaos in Nijmegen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar. Een slechte voorbereiding en een onervaren organisatie waren de oorzaak. Dat blijkt nu uit een evaluatie.

Er was destijds geen stembiljet meer te krijgen bij tientallen stembureaus in Nijmegen. Van de 83 bureaus in de stad hadden er 30 te weinig formulieren. Mensen stonden lang voor niks in de rij. Ook kwam er een verwarrende mededeling vanuit het stadhuis. Er zou daar vanwege de chaos tot 23.00 gestemd mogen worden. Maar dat mag niet volgens de kieswet, dus werd dat besluit weer ingetrokken.

Een reeks aan fouten

Conclusies uit de evaluatie van nu: er waren wél genoeg stembiljetten, maar ze waren niet op de juiste plek. Er was een voorraad van 5000 biljetten, maar die waren niet meer op tijd bij de noodlijdende stembureaus te krijgen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werden populaire bureaus in bijvoorbeeld het Radboud UMC en het Centraal Station halverwege de dag voorzien van een verse stembus en van een nieuwe voorraad stembiljetten. In 2017 gebeurde dat niet. En de voorraad stembiljetten was gebaseerd op het aantal biljetten dat in 2012 in één van de twee bussen zat, in plaats van op het aantal stembiljetten van de twee bussen samen. Veertien andere bureaus kregen juist weer teveel formulieren.

Platgebeld

Rond 18:00 was die dag de hele stapel reserve-formulieren op. Stembureauvoorzitters probeerden de ellende toen zelf maar op te lossen. Bijvoorbeeld door voorraden te delen met andere bureaus of door kiezers door te verwijzen naar andere stembureaus. In de loop van de middag werd het centrale verkiezingsbureau platgebeld, waardoor de bereikbaarheid steeds slechter werd. Het lukte stembureauvoorzitters daardoor niet meer om telefonisch contact te leggen.

Volgens de evaluatie komt de chaos doordat er te weinig en te onervaren mensen op het centrale verkiezingsbureau zaten. Om problemen in de toekomst te voorkomen moet het stemgedrag beter in kaart worden gebracht. Dan kunnen de biljetten volgende keer beter worden verdeeld. En tijdens de verkiezingsdag zelf moet het stemgedrag goed in de gaten worden gehouden.

