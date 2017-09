Bouw kantine De Graafschap begonnen

ULFT - De nieuwe supporterskantine van De Graafschap wordt een van de grootste van Nederland. De komende twee maanden wordt het bouwwerk opgetrokken bij De Vijverberg in Doetinchem.

'We willen de gezelligheid die we hadden op het Spinnekopplein in de kantine brengen', vertelt supporterscoördinator Dennis van Amerongen van de Doetinchemse voetbalclub. Na maanden van geld inzamelen, het uitwerken van plannen en het werven van vrijwilligers is de oude kantine inmiddels gesloopt.

De nieuwe kantine wordt met 800 vierkante meter een van de grootste van Nederland. 'Ajax gaat binnenkort ook bouwen', weet Van Amerongen. 'Die kantine wordt een fractie groter.'

Over twee maanden klaar

De komende weken kunnen supporters tijdens thuiswedstrijden niet terecht onder de Spinnekop. De activiteiten van het plein worden waarschijnlijk verplaatst naar de Roodbergen-tribune. Over twee maanden moet het gebouw gereed zijn.

'Dat is erg snel', zegt Mark Nederlof van de bouwcommissie. 'Dus alles moet goed op elkaar worden afgestemd.' Hoewel de bouw van start is gegaan, zoekt de supportersvereniging nog altijd naar geld en vrijwilligers.



De nieuwe kantine wordt tijdens de thuiswedstrijd tegen NEC op vrijdagavond 17 november geopend.