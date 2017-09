Barnevelders in actie voor getroffen pluimveehouders

Gea van Maanen heeft met haar petitie voor een noodfonds al duizenden handtekeningen verzameld. Ze is de dochter van pluimveehouder Van Roekel in Lunteren die ook is getroffen door het fipronil-schandaal. 'Mijn vader zie ik met zijn hoofd op tafel, mijn moeder is aan de telefoon emotioneel. Ik weet niet of het familiebedrijf het gaat redden.'

Met de petitie die ze is gestart, hoopt ze de overheid te bereiken. Eerder lieten minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martijn van Dam al weten dat een noodfonds niet gaat lukken vanwege staatssteunregels. Toch hoopt ze dat de overheid iets kan regelen voor de noodlijdende kippenboeren.

Al bijna 3.500 handtekeningen

We treffen Gea in de stal van haar broer, Gijsbert van Roekel, waar inmiddels 1 miljoen eieren liggen opgeslagen. Het familiebedrijf zit op slot omdat ze een bloedluisbehandeling hebben laten uitvoeren door Chickfriend.

'Een blokkade betekent geen inkomsten en daarnaast torenhoge kosten, van schoonmaak tot laboratoriumtesten', zegt Van Maanen. 'Daarom is er financiële steun nodig', zegt ze, vandaar de petitie. 'Ook omdat de overheid steken heeft laten vallen, en de NVWA al wist van fipronil en de sector niet alarmeerde', voegt de Barneveldse daaraan toe. Ze heeft inmiddels al bijna 3.500 handtekeningen opgehaald.

'Terwijl er honger is in de wereld, vernietigen wij eieren'

Drie stallen bij Van Roekel zijn vervuild en één stal stond leeg en daar zitten na een grote schoonmaak, jonge leghennen in. Via één van de deuren van de stal, kom je nauwelijks binnen, want er staan rijen dik eieren opgestapeld.

Volgens Gijsbert voldoen de eieren aan de eisen, maar mag hij ze niet verkopen. Hij laat de laboratoriumresultaten zien en vertelt erbij dat hij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een maand moet wachten voordat hij de eieren officieel mag laten testen. Als de resultaten dan goed zijn, kan de NVWA de stal vrijgeven.

Gijsbert: 'Er kan straks geen ei meer bij, misschien moeten ze allemaal vernietigd worden terwijl er niks mis mee is', vertelt hij bij de eierband. Gea voegt daaraan toe: 'Dat is toch onbegrijpelijk, terwijl er honger is in de wereld, vernietigen wij goede eieren. Dat kan en mag toch niet!'.

'Glazenhuis voor pluimveehouder?'

Ook bakker Jaap van der Veer trekt zich het lot van de pluimveehouders erg aan. 'Zonder eieren, geen brood', zegt hij. De bakker vindt het initiatief om handtekeningen in te zamelen goed, maar wil een stap verdergaan.

'Als de overheid niks doet, de provincie ook niet, dan doen wij het toch?!' Hoe hij precies geld op gaat halen weet hij nog niet. Het kan in de vorm van een markt zijn of glazenhuis waarvan de opbrengst naar de pluimveehouders gaat. Maar er komt in ieder geval een bankrekeningnummer waarop mensen geld kunnen storten om zo alvast de pluimveehouders te steunen. Dinsdagavond gaat hij in gesprek met verschillende personen om te bekijken wat ze kunnen doen.

Burgemeester Van Dijk blij met burgerinitiatieven

Veel positieve reacties ontvangt de bakker op zijn Facebookpost waarin hij oproept een rekeningnummer te openen om pluimveehouders te helpen. Van der Veer noemt zijdelings ook dat de NPO alleen aandacht besteedt aan Sint Maarten en de wederopbouw van het eiland nadat het gebied werd getroffen door een orkaan.

'Het is niet zo dat wij de eilandbewoners niet steunen, dat doen we, maar we moeten tegelijkertijd ook denken aan onze pluimveehouders. Wij hebben hier ook een crisis', benadrukt de bakker. Ondertussen heeft burgemeester Van Dijk van de gemeente Barneveld ook gebeld met Van der Veer. Hij juicht het initiatief van de bakker toe.

Verslaggever Vera Eisink sprak met bakker Jaap van der Veer:

