Mishandelde broers geshockeerd na uitspraak: 'Klap in ons gezicht'

ARNHEM - De twee broers uit Lunteren die vorig jaar met Koningsdag in elkaar werden geslagen in Arnhem, zien in de vandaag opgelegde werkstraffen geen enkele vorm van gerechtigheid. De oudste liep huilend weg toen hij de uitspraak hoorde.

Zeven jongemannen uit Veenendaal zijn veroordeeld tot werkstraffen variërend van 40 tot 180 uur voor het mishandelen van de broers. Beide slachtoffers werden door de groep meerdere malen geschopt en geslagen, onder meer in hun gezicht. De oudste liep daarbij een gebroken neus op en de jongste kneusde zijn duim en ribben. Beiden kampen sindsdien met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

'Dramatisch wat het OM heeft gedaan'

Ton Diepeveen, die als woordvoerder optreedt voor de jongens, zegt dat de uitspraak een 'klap in hun gezicht is'. Hij heeft geen goed woord over voor het Openbaar Ministerie dat volgens de rechter het onderzoek veel te laat is gestart. Mede daardoor vielen de straffen lager uit.

'Het is dramatisch wat het OM heeft gedaan. Zowel in de omgang met de slachtoffers als met hun familie. De politie in Arnhem heeft zich het snot voor de ogen gewerkt, maar het OM heeft enorm lang gewacht. Onvoorstelbaar hoe dit door het OM is afgehandeld. De slachtoffers zijn echt geshockeerd', reageert Diepeveen op de uitspraak.

Schadevergoeding

De zeven jongemannen zijn in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. Naast hun werkstraf moeten ze de twee broers een schadevergoeding betalen. De oudste krijgt bijna 6000 euro en de jongste ruim 3000 euro voor voor immateriële schade.

Een achtste verdachte is vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet bewezen kan worden dat hij een aandeel heeft gehad in de mishandeling. De strafzaak tegen een negende verdachte wordt begin december door de rechtbank behandeld, omdat in zijn zaak nog nader onderzoek moet worden verricht.

Zie ook: