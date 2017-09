Heumen kan nog mooier

HEUMEN - De gemeente Heumen is al trots op haar landelijke omgeving, maar het kan nog mooier. Groener. In samenwerking met de landschapsbrigade van het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland kunnen inwoners daar aan meehelpen.

Inwoners van het buitengebied kunnen grond beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld een hoogstamboomgaard, een vogelbosje of een fraaie haag. Door subsidie van de gemeente Heumen en de provincie Gelderland kunnen die met flinke korting worden aangeschaft.

Handen uit de mouwen

Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Voor een paar boompjes of een enkele struik hier en daar wordt geen subsidie gegeven. Het moet wel gaan om een flinke hoeveelheid groen. Minimaal 50 meter struweelhaag of 15 hoogstamfruitbomen of 20 laan- of knotbomen of 10 are (1000 m2) bosplantsoen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze zelf de handen uit de mouwen steken om de boel in de Heumense grond te planten.

Meedoen kan nog tot 1 oktober. Één van de mensen die zich al heeft aangemeld is Wilma Klabbers. Ze heeft een oude boomgaard met moestuin in Heumen. 'Ik doe mee omdat ik graag de oude heggen uit mijn jeugd wil zien vol vogels, vlinders en bijen aan de rand van de boomgaard', legt ze uit. 'Ik wil daarvoor een vrij uitgroeiende haag gaan aanplanten.'

Al die nieuwe laan- of knotbomen, struweelhagen, elzensingels en hoogstamfruitbomen maken de gemeente Heumen niet alleen fraaier, het is ook goed voor de natuur binnen de gemeentegrenzen. Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. De steenuil, egel en de bij, om er maar een paar te noemen, zijn de deelnemers hartstikke dankbaar.

Aanmelden kan - HIER -