Groep jongens krijgt werkstraffen voor zware mishandeling broers

ARNHEM - Zeven jongemannen uit Veenendaal zijn veroordeeld tot werkstraffen variërend van 40 tot 180 uur voor het mishandelen van twee broers op Koningsdag 2016 in Arnhem. Enkelen van hen kregen daarnaast ook nog een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De broers, twee jongens uit Lunteren van 18 en 14 jaar, werden zwaar mishandeld door de groep, nadat de oudste per ongeluk tegen iemand aanliep. Wat volgde was 'een explosie van geweld', zoals de rechter het twee weken geleden tijdens het proces noemde.

Beide broers werden door de groep meerdere malen geschopt en geslagen, onder meer in hun gezicht. Het oudste slachtoffer liep daarbij een gebroken neus op en de jongste kneusde zijn duim en ribben. Beiden kampen sindsdien met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

De zeven jonge mannen zijn in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. Een achtste verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De strafzaak tegen een negende verdachte wordt begin december door de rechtbank behandeld, omdat in zijn zaak nog nader onderzoek moet worden verricht. De veroordeelde jongemannen moeten aan de beide broers een schadevergoeding betalen.

Waarom geen celstraf?

In een zaak als deze zouden volgens de rechter celstraffen op zijn plaats zijn, maar die worden niet opgelegd om twee redenen. Het heeft heel lang geduurd voordat het onderzoek is gestart. De rechter sprak het Openbaar Ministerie hier op aan. Het is namelijk wenselijk dat in een zaak met minderjarige verdachten en openbaar geweld snel onderzoek wordt verricht. Daarnaast is gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de zeven verdachten.

Zie ook: