Jacht op de tijgermug gaat door (en er zijn er al ruim 100 gevonden)

AALTEN - Er zijn inmiddels 102 tijgermuggen, inclusief larven en poppen, gevonden in Aalten. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de jacht op de tropische insecten voorzet tot het einde van het muggenseizoen.

Ongeveer een maand geleden dook de Aziatische tijgermug op in een Aaltense woonwijk. Destijds nam de NVWA maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen door broedplaatsen te verwijderen en te lijf te gaan met een larvendodend middel.

De NVWA gaat hiermee door tot eind oktober: dan is het muggenseizoen voorbij. Ook adviseert de NVWA inwoners van Aalten bakjes water om te blijven kiepen, zodat tijgermuggen er niet kunnen broeden.

Pas volgend jaar, in het nieuwe muggenseizoen, wordt duidelijk of de bestrijding van de tijgermug succesvol is geweest.

Zie ook: