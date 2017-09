Bekerhouder Vitesse neemt geen risico met Serero tegen amateurs AVV Swift

ARNHEM - Vitesse is zuinig op Thulani Serero. De sleutelspeler op het middenveld begint woensdag tegen AVV Swift op de bank en staat zondag aan de aftrap tegen Ajax.

Dat liet trainer Henk Fraser dinsdag na de afsluitende training weten. Serero was daar weliswaar bij, maar stapte iets eerder uit. Hij kampt nog altijd met de naweeën van een knieblessure waarbij er problemen ontstonden in de pees. 'We gaan zeker niet hem Serero beginnen. Zondag is Ajax, dan hebben we hem waarschijnlijk harder nodig', keek de coach al een paar dagen vooruit.

Fraser zal zijn formatie op 'hooguit twee posities' wijzigen ten opzichte van het laatste competitieduel zondag tegen VVV. Dat duel liep uit op een teleurstelling door de late gelijkmaker. Het hele elftal omgooien om spelers te sparen voor de krachtmetingen tegen Ajax en volgende week donderdag tegen Nice is dus niet aan de orde.

Niet super voorzichtig

'Als ik acht spelers tegelijk wisselt, betekent dat ook iets voor de automatismen die er dan minder uitkomen', zegt Fraser. 'En er moet ook wel een eerlijke kans ontstaan voor anderen. Dat is meer het geval als ik op twee plekjes een speler verander. Ik wil af van dat super voorzichtige. En meer de grenzen opzoeken. We zijn ook nog zo vroeg in het seizoen en ik ga er prat op dat vorig seizoen iedereen fit was op het eind. Daar moeten we nu opnieuw voor zorgen en daar heb ik ook vertrouwen in. Maar het moet wel veilig zijn en goed onderbouwd.'

Vitesse kan tegen de amateurs van AVV in Amsterdam niet beschikken over Arnold Kruiswijk. De verdediger heeft onder meer last van zijn rug en traint al een tijdje niet met de groep. 'Mukhtar Ali is vanwege privé-zaken in het buitenland', meldde Fraser op Papendal.