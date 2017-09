Vervuilers waalstrandjes riskeren 140 euro boete

Foto: Co Co via facebook.com/Actie-Schone-Waal

NIJMEGEN - Meer toezicht op de Nijmeegse waalstranden en een boete van 140 euro voor wie daar rommel achterlaat. Daar gaat Staatsbosbeheer in overleg met de gemeente voor zorgen. Het is een direct gevolg van de aanhoudende ergernis over de vervuiling van de strandjes.

Zwerfvuil en vernielingen kunnen met deze maatregelen beter worden aangepakt. Buitengewoon Opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer breiden hun toezichtstaak uit naar de Stadswaard en de Oosterhoutse Waarden. Dit zijn de stranden en natuurgebieden ten oosten van Nijmegen, richting Ooij en in het Rivierpark (op en bij het eiland). Verontwaardiging over plastic peuzelende paarden De toezichthouders krijgen de bevoegdheid om in deze gebieden langs de Waal (die eigendom zijn van Staatsbosbeheer) opsporing van strafbare feiten te doen volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van Nijmegen. De gemeente Nijmegen en Staatsbosbeheer kunnen zo effectiever optreden om zwerfvuil, vernieling en het stoken van vuurtjes tegen te gaan. De natuurgebieden bij de stad moeten zo aantrekkelijk blijven voor dieren en bezoekers. Rommel op de waalstrandjes is al jaren een ergernis van velen. Ook elders in de provincie is zwerfafval op de strandjes langs de rivieren een probleem. Toen het mooie weer dit jaar begon, zette een bezoeker van de waalstrandjes foto's online van wilde konikpaarden te midden van achtergelaten troep. Dat leidde tot veel verontwaardigde reacties. Foto: Co Co via facebook.com/Actie-Schone-Waal Rotzooi op de stranden is al jaren een probleem: Zie ook: Scholieren ruimen rotzooi van strandgangers op

Waalstrand Nijmegen overspoeld door zwerfafval