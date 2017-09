Afwikkeling auto-ongeluk verloopt niet bepaald alledaags

Foto: Politie Zutphen

BRUMMEN - Een automobilist is maandagavond mishandeld op de Kanonsdijk in de Hoven bij Zutphen. Dit gebeurde nadat hij betrokken was bij een auto-ongeluk in Brummen.

De aanrijding gebeurde rond 18.15 uur op de Arnhemsestraat in Brummen. Een 37-jarige man uit Warnsveld reed na het ongeluk door zonder gegevens uit te wisselen. De andere betrokken automobilist besloot daarom de achtervolging in te zetten en dwong de Warnsvelder tot stoppen op de Kanonsdijk. Hij hoopte zo de aanrijding alsnog af te handelen. Mishandelen en verstoppen In plaats daarvan werd hij door de Warnsvelder en zijn bijrijdster, een 32-jarige vrouw uit Warnsveld, mishandeld. Vervolgens verstopten de verdachten zich in de maisvelden. Na een korte zoektocht werden de verdachten door de politie aangehouden. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn en had geen geldig rijbewijs.