Schietincident waarschijnlijk geen gerichte actie

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

EDE - De politie gaat er niet vanuit dat het schietincident aan de Klaphekweg in Ede een gerichte actie was. Rond middernacht werd er meermaals op een garagebox geschoten. In die box wordt hobbymatig aan auto's gesleuteld. Op het moment van de schietpartij waren er drie mensen aanwezig.

Eerder bracht de politie naar buiten dat er op de deur van een automaterialenbedrijf was geschoten. De garagebox heeft echter dezelfde ingang als het bedrijf. Het ziet er niet naar uit dat het bedrijf niets met de schietpartij te maken heeft, aldus een woordvoerder van de politie. Er wordt nader onderzoek gedaan in de zaak.