Tennis: Hogenkamp verslaat landgenote in slordige wedstrijd

Foto: ANP

DOETINCHEM - Richèl Hogenkamp uit Doetinchem was dinsdag te sterk voor Kiki Bertens in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Seoul. De 25-jarige tennisster won in drie sets van haar landgenote.

De partij verdiende geen schoonheidsprijs. Beide speelsters hadden vooral grote moeite met hun service. Over en weer leverden zij hun opslaggames in. De als tweede geplaatste Bertens, de nummer 29 van de wereld, maakte de meeste fouten. In het derde bedrijf kwam ze zelfs 5-1 achter. Ze leek zich even te herstellen, maar Hogenkamp liet haar landgenote niet meer in de wedstrijd terugkomen. Hogenkamp stapte als winnaar van de baan in Zuid-Korea: 5-7, 6-4 en 6-3. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl