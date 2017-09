Wie nemen de Gelderse Kamerleden mee naar de Troonrede?

LIENDEN - Het is Prinsjesdag. En dat betekent voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer een bijzondere dag. Zij mogen bij het uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal zijn.

'Dit wordt voor mij de vijfde Prinsjesdag. Voor het eerst neem ik mijn vriendin mee, die nooit eerder kon vanwege een drukke baan.' Dat zegt Remco Dijkstra, VVD-kamerlid uit Lienden.

'In de voorafgaande jaren heb ik daarom anderen blij gemaakt, want het bijwonen van deze koninklijke traditie blijft bijzonder en wil je delen. We reizen samen per auto naar Den Haag. Vanwege de veiligheidsmaatregelen moet je op tijd zijn. Onze VVD-fractievoorzitter Zijlstra spreekt in de fractiekamer op vrolijke wijze onze speciale gasten toe. Die krijgen waardering, want zonder begrip van het thuisfront kun je dit hectische werk eigenlijk niet goed doen.'

'Speciaal voor de gelegenheid hebben we een hoed uitgezocht bij de Nijmeegse hoedenspeciaalzaak Cappello. De eigenaresse zal vast voor de buis meekijken. Ik zal wat foto's maken en wellicht komen we nog ergens in beeld. Ik heb er echt veel zin in, want het blijft iets unieks om mee te maken. Zeker dit lustrum', aldus Dijkstra.

Raadsel

CDA-kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen neemt niet zijn vrouw mee, maar een vrouw met wie hij wel samen is getrouwd, zo laat hij weten. Raadselachtig. Het gaat om zijn schoonzus. 'We zijn namelijk op dezelfde datum getrouwd.'

Voor Albert van den Bosch, VVD-kamerlid en oud-burgemeester van Zaltbommel is het zijn eerste Prinsjesdag in Den Haag. Hij neemt zijn vrouw mee, die voor de gelegenheid een nieuwe hoed heeft aangeschaft. 'Ik heb een net pak aan en mooie manchetknopen van het stadhuis van Zaltbommel, die heb ik ooit gekregen van mijn medewerkers.'